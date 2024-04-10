Bakan Fidan, Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonla görüştü.
Dışişleri Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı" denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.