Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga

Olay, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Rıhtım Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, A.D. ve F.A. bıçakla yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.