Nevşehir'de kaza; tarlaya devrildi

Alınan bilgiye göre, Y.C. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Topaklı köyü çıkışında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Y.C. ile araçtaki iki kişi ambulansla çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici ile kaldırıldı.