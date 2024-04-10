İlçede bulunan bir işyerine giden 3 kişi, işyeri sahibini ölümle tehdit ederek işyerini kendilerine devretmesini istedi. Zorla 2 milyon 500 bin TL'lik çek imzalatan şüpheliler sonrasında kaçtı. İşyeri sahibi karakola giderek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, izini sürdüğü şüphelileri İzmir'den, Ankara'ya döndüğünü tespit etti. Ardından polis, yapılan operasyon ile 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'sine ev hapsi ve adli kontrol şartı verildi, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
- Asayiş
2,5 milyon TL'lik 'nitelikli yağma' olayı
Ankara Mamak'ta üç kişi, 2,5 milyon TL'lik 'nitelikli yağma' olayına karışarak gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.