2,5 milyon TL'lik 'nitelikli yağma' olayı

İlçede bulunan bir işyerine giden 3 kişi, işyeri sahibini ölümle tehdit ederek işyerini kendilerine devretmesini istedi. Zorla 2 milyon 500 bin TL'lik çek imzalatan şüpheliler sonrasında kaçtı. İşyeri sahibi karakola giderek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, izini sürdüğü şüphelileri İzmir'den, Ankara'ya döndüğünü tespit etti. Ardından polis, yapılan operasyon ile 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'sine ev hapsi ve adli kontrol şartı verildi, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.