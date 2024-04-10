24 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Ankara'da, Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 'kasten adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Ş., oğluna ait dükkanda kazılmış tünel içerisinde yakalandı. Y.Ş., işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.