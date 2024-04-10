Ankara'da, Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 'kasten adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Ş., oğluna ait dükkanda kazılmış tünel içerisinde yakalandı. Y.Ş., işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
- Asayiş
24 yıl cezası bulunan firari yakalandı
Ankara'da, 24 yıl hapis cezası bulunan Y.Ş., oğluna ait dükkanda kazılmış tünelde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.