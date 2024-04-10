"Siyaset yolculuğumuzu aynı şekilde sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanlıklarının bayramlaşma programına video konferansla bağlandı. Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye ve Filistin’e yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Şehit olan 34 bin Filistinli kardeşimizin acısı aileleriyle birlikte bizim de yüreğimizi dağlıyor. Gazzeli kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun, onları rahmetiyle, merhametiyle ve nusretiyle kuşatsın. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin davasına sahip çıkmaya, Gazzeli mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin 21 yıldır mazlumlarla dayanışma noktasında sergilediği dik ve dirayetli duruşu yok sayanları bugün bir kez daha Allah’a havale ediyorum. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine ve milletine iftira atanları akla, vicdana ve ferasetle davranmaya davet ediyorum. Türkiye Gazze’deki zulmün durması, bölgede barışın ve sükunetin hakim olması için elinden gelen her şeyi yapmıştır ve yapmaktadır" dedi.

'İSRAİL’E YÖNELİK İLAVE TEDBİRLER ALDIK'

Erdoğan, bugüne kadar bölgeye gönderilen 45 bin tonluk insani yardımla Türkiye’nin dünyada Gazze’ye en fazla yardım yapan 2’nci ülke olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemizin Gazze ve Filistin için tüm imkanlarını nasıl seferber ettiğini ülkemizdeki istismarcılar görmese de sahadaki mazlumlar çok iyi görüyor. Son olarak havadan da Gazze’ye insani yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail’e yönelik ilave tedbirler aldık. Bu tedbirlerimizi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Uluslararası Adalet Divanı kararları uygulanıncaya, Gazze’ye kesintisiz, engelsiz ve yeterli miktarda insani yardım ulaştırılıncaya kadar devam ettireceğiz. Birileri bilmese de hatta bildikleri halde çarpıtsalar da biz tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmenin derdindeyiz. Bu uğurda bedel ödesek dahi Allah ömür verdikçe mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız" diye konuştu.

‘SEÇİMLERİN MUHASEBESİNİ YAPACAĞIZ’

Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine değinerek, "Son derece çekişmeli geçen, rekabet seviyesi yüksek bir seçim sürecini hamdolsun milletçe anlımızın akıyla geride bıraktık. Bu vesileyle bir kez daha 31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçlarının ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sandıkta tecelli eden irade ile göreve gelen belediye başkanlarını, Meclis üyelerini ve muhtarlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Demokratik haklarını kullanmak suretiyle demokrasimizin gücüne güç katan her bir vatandaşıma hassaten teşekkür ediyorum. Seçimlerin sorunsuz bir şekilde icra edilmesini sağlayan adalet ve emniyet teşkilatlarımıza, sandık görevlilerimize, siyasi partilerimizin mensuplarına ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Emeklerini, gayretlerini, samimiyetlerini çok iyi bildiğim AK Parti'mizin farklı kademelerinde görev yapan tüm yol ve dava arkadaşlarıma da buradan en kalbi teşekkürlerimi ifade ediyorum. Cumhur İttifakı’nda beraber yol yürüdüğümüz Milliyetçi Hareket Partili (MHP) kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları elbette ayrı ve kapsamlı bir değerlendirmenin konusudur. Biz de her parti gibi seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız" ifadelerini kullandı.

‘FİTNE ODAKLARINA KARŞI UYANIK OLMANIZI BEKLİYORUM’

Erdoğan, asla kolaya kaçmadan, milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuduklarını, en ince ayrıntısına kadar analiz ettiklerini bildirerek, "Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bunun ilk adımını attık. İnşallah halkayı sürekli genişleterek istişarelerimize devam edeceğiz. Biz kurulduktan sadece 15 ay sonra milletin teveccühüne mazhar olmuş, 22 yılda girdiği 17 seçimin hepsinde sandıktan 1’inci çıkmış bir partiyiz. Kendimizi yenileme, güncelleme, güç ve enerji toplamış olarak yola revan olma noktasında her zaman farkımızı ortaya koyduk. Siyaset yolculuğumuzu aynı şekilde sürdüreceğiz. Burada şu hususu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum; biz 'sizin şer gördüklerinizde hayır olabilir’ ikazına ram olmuş insanlarız. Biz olanda hayır olduğuna, tüm kalbimizle inanan bir kadroyuz. 31 Mart seçim sonuçları Allah’ın izniyle, AK Parti’miz için, davamızın geleceği için, Türkiye’nin istiklal ve istikbali için hayra tebliğ olacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacaktır. Bundan en küçük bir şüphe duymuyoruz. Sizlerden de asla yeise kapılmamanızı, tefrikaya düşmemenizi, aramıza nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum" dedi.