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Fenerbahçe, Olympiakos maçına hazırlıkları tamamladı

Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos, karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Olympiakos maçına hazırlıkları tamamladı
Fenerbahçe, Olympiakos maçına hazırlıkları tamamladı
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Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olympiakos maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 19.45’te Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

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10 Nis 2024 - 21:21 DHA - Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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