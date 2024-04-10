Fenerbahçe, Olympiakos maçına hazırlıkları tamamladı

Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olympiakos maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 19.45’te Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.