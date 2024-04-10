Fenerbahçe, Olympiakos maçına hazırlıkları tamamladı

Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olympiakos maçının taktiği üzerinde duruldu.
Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 19.45’te Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.