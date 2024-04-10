"Emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 179. yılını kutluyorum"

Emniyet Teşkilatı'nın 179'uncu yıl dönümünü X üzerinden paylaşım yaparak kutlayan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin huzuru ve güvenliği için çalışan emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 179. yılını kutluyor, emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan Emniyet Teşkilatı mensuplarımıza ve ailelerine öncelikle sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."