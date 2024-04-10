"Emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 179. yılını kutluyorum"

Emniyet Teşkilatı'nın 179'uncu yıl dönümünü X üzerinden paylaşım yaparak kutlayan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizin huzuru ve güvenliği için çalışan emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 179. yılını kutluyor, emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan Emniyet Teşkilatı mensuplarımıza ve ailelerine öncelikle sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."
Milletimizin huzuru ve güvenliği için çalışan emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 179. yılını kutluyor, emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan Emniyet Teşkilatı mensuplarımıza ve ailelerine öncelikle sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. pic.twitter.com/Toqol27e2T
— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) April 10, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.