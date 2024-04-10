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"Emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 179. yılını kutluyorum"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 179. yılını kutluyorum" dedi.

"Emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 179. yılını kutluyorum" mask

Emniyet Teşkilatı'nın 179'uncu yıl dönümünü X üzerinden paylaşım yaparak kutlayan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin huzuru ve güvenliği için çalışan emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 179. yılını kutluyor, emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan Emniyet Teşkilatı mensuplarımıza ve ailelerine öncelikle sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

# Emniyet Teşkilatı, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, için, emniyet, Sağlık, Paylaşım

10 Nis 2024 - 21:06 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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