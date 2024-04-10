Bolu'da kaza; 2 ölü 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Bolu geçişi Gölyüzü kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 EA 5725 plakalı otomobil, Irak plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulundan Serdar Genişyürek, Mehmet Ali Yoz ve Ahmet Şahan ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza haberini alıp bölgeye gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirirken, yaralılar ise sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Serdar Genişyürek ve Mehmet Ali Yoz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Ahmet Şahan'ın ise hayati tehlikesinin devam etitği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tur otobüsünün şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.