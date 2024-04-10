Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda konuştu. Gerçekleştirilen görüşme ile ilgili sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ve Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede; İslam dünyasının ortak gayretleri ile İsrail ve destekçileri üzerindeki baskının arttığını, barış ve Filistin’e destek konusunda gayretlerin kararlılıkla sürmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve İbrahim görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler."
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ve Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede; İslam dünyasının ortak gayretleri ile İsrail ve…
— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 10, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.