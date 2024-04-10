- Asayiş

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Artvin Yusufeli'de, seyir halindeki bir otomobil alev aldı.

Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
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Olay, saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçesi T13 tünelinde meydana geldi. Yusufeli’nden Artvin istikametine gitmekte olan Önder Köşe yönetimindeki 06 BCH 402 plakalı otomobilin motor kısmından duman yükselmesi üzerine sürücü, aracını durdu. Sürücüsünün terk ettiği otomobil alev topuna dönerken,  ihbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil küle döndü.

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10 Nis 2024 - 20:03 DHA Artvin/ Yusufeli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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