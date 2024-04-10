Seyir halindeki otomobil alev aldı

Olay, saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçesi T13 tünelinde meydana geldi. Yusufeli’nden Artvin istikametine gitmekte olan Önder Köşe yönetimindeki 06 BCH 402 plakalı otomobilin motor kısmından duman yükselmesi üzerine sürücü, aracını durdu. Sürücüsünün terk ettiği otomobil alev topuna dönerken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil küle döndü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.