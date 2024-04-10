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"5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi "

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi " mask
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

# MSB, Terörist, devam, sosyal

10 Nis 2024 - 17:32 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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