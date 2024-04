Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram kutlaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Şanlıurfa’da Mevlid-i Halil Camisi’nde kıldı. Namazın ardından camideki vatandaşlarla ve dışarıda görev yapan polislerle bayramlaşan Bakan Güler, daha sonra Şanlıurfa Kışla Gazinosuna geçti. Burada çocuklar tarafından karşılanan Bakan Güler, onlara bayram hediyeleri verdi. Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki komuta kademesi, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda askerlerle bir araya gelerek bayramlaştı.

BAKAN GÜLER, ERDOĞAN'I ARADI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Mehmetçik ile görüştürdü. Telefonda askerlerin bayramını tebrik eden Erdoğan, "Tüm komuta kademesindeki kardeşlerime, Mehmetçiklerimize özellikle en kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ve Ramazan Bayramı’nın tüm milletimize hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Ve bizler gerek Mehmetçiklerimiz, gerek komuta kademesi hepsiyle teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz. Gerek sınırda gerek sınır ötesinde bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir. Tekrar bayramınızı tebrik ediyor ve en kısa zamanda buluşmak üzere sizleri Allah’a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜLER: TERÖR KORİDORUNA MANİ OLDUK

Ardından konuşan Bakan Güler, yakın coğrafya başta olmak üzere dünya genelinde, birbiri ardına gerginlikler ve krizler yaşandığına, çatışma ve savaşların ortaya çıktığını söyleyerek, "Belirsizliklerin arttığı, risk ve tehditlerin çok boyutlu bir hale geldiği böylesine hassas bir ortamda, Milli Savunma Bakanlığı olarak ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla görevlerimizi icra ediyoruz. Bu kapsamda; şanlı ordumuz, sizlerin kahramanlık ve fedakarlıklarıyla son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek, özellikle terörle mücadelede destansı başarılar elde etmektedir. Son yıllarda, terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile Irak’ın kuzeyindeki terör unsurlarını hedef alan başarılı operasyonları icra ettik. Geçmişte yürütülen 'sınırlı hedefli ve süreli' askeri harekatların yerine, bugün artık, sürekli ve kapsamlı operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz. Bu anlayışla Suriye’nin kuzeyinde büyük bir başarı ile icra ettiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları ile güney sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına mani olduk. Aynı zamanda bu sahalarda güvenli bölgeler tesis ederek Suriyelilerin geri dönüşlerine yönelik önemli adımlar attık. Şu anda, eğer orada olmasaydık; örgütün sınırlarımıza yönelik saldırıları, daha önce olduğu gibi sürecekti ve ülkemizdeki istikrar ortamı sağlanamayacaktı. O süreci hatırlayın, sadece Şanlıurfa’ya, Barış Pınarı Harekatı öncesinde kalleş terör örgütü tarafından, çok sayıda füze ve havan saldırısı yapılmıştı. Dolayısıyla bugün, bölgedeki varlığımız ile Urfa’nın güvenliğini de ileriden sağlıyoruz" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BELİNİ DOĞRULTMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Güler, bu süreçte 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın, başta Barış Pınarı bölgesi olmak üzere Suriye Harekat sahasındaki birlikleri ile üstlendiği görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiğine dikkat çekerek, "Tugayımızın siz değerli mensuplarının, yüksek vazife şuuru ve sorumluluk bilinci ile ortaya koyduğu üstün gayretler, her türlü takdirin üzerindedir. Siz kahraman silah arkadaşlarımın, milli ve manevi değerlerimizi korumak için daima vazifeye hazır olduğunu görmek, terörü bitirme irademizi daha da pekiştirmektedir. Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdanmasına, belini doğrultmasına müsaade etmeyeceğiz. Şuna eminim ki hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğimizin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır. Terörle mücadelemiz; kararlı ve etkin adımlarla, örgütün nefes almasına izin bile vermeden amansız bir şekilde devam edecektir. Kahraman ordumuz, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele verirken aynı zamanda sınırlarımızın emniyetini de en ileri düzeyde sağlamaktadır. Sizler, buradaki varlığınız ile vatanımızın en önemli güvencesi, milletimizin göz bebeğisiniz. Şüphesiz gösterdiğiniz cesaret ve gayretleriniz, her şeyden önemlidir. Ancak görevin layıkıyla ve en etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için de hudut birliklerimizin, teknolojiyi haiz sistemlerle donatılması elzemdir. Bu anlamda, Bakanlık olarak her birliğimizi yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerimiz başta olmak üzere en modern silah ve teçhizat ile destekliyoruz. Nitekim hudutlarımızın Cumhuriyet tarihinin en yoğun, en etkin tedbirleriyle korunması sonucunda, terör örgütünün sınırlarımızdan eleman ve malzeme aktarımı engellenmiş, durma noktasına gelmiştir. Kimsenin şüphesi olmasın ki Kahraman Mehmetçik, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hudutlarımızda büyük bir özveri ve başarıyla görevlerini yerine getirecektir" dedi.

'MİLLETİMİZİN DESTEĞİ VE DUALARI SİZİNLE'

Kaotik gelişmelerin yaşandığı hassas güvenlik ortamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığının her geçen gün arttığına vurgu yapan Güler, "Kurduğumuz çok boyutlu ilişkilerle bölgemizde ve dünyada vazgeçilmez bir aktör hâline gelmiş bulunuyoruz. Nitekim çatışma ve ihtilafların çevrelediği bölgenin tam kalbinde yer alan ülkemiz, krizlerin ve sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunmaktadır. Pek çok coğrafyada güvenlik, barış ve istikrar için üstlendiğimiz büyük inisiyatifler; uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi hâline geldiğimizi de en açık şekilde ortaya koymaktadır. Uluslararası arenada, Türkiye’nin etkisini böylesine artırdığı bir dönemde doğal olarak faaliyet sahaları artan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için büyük gayret sarf etmektedir. Bugün, ülkemizin ulaştığı bu üstün seviye ile Türk Silahlı Kuvvetleri olarak aynı anda birçok görevi başarıyla icra edebilme kabiliyetimizi, çok iyi idrak etmemiz gerekmektedir. Bu başarı hikâyesinde sizler de çok önemli bir rol üstlenmektesiniz. Görevlerinizi yerine getirirken çeşitli zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak unutmayın ki milletimizin duaları ve desteği her zaman sizinle. Zorluklarla karşılaştığınızda, bu güvenin önemini ve büyüklüğünü hatırlayın ve vazifelerinize daha sıkı bir şekilde sarılın. Çünkü sizler, Türk milletinin gönlünde daima var olan kahramanlarsınız" diye konuştu.