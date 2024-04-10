"İnsanları rahat bırakın"

Yaş farkından dolayı eleştirilere maruz kalan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın ilişkisine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Çağlayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Günlerdir Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'a yönelik eleştiriler devam ediyor! İki yetişkin insan birbirlerine aşık olmuş, bir ilişki sürdürüyorlar. Mutlular... Kimse rahatsız değil. Bu ilişki sizin neyinize? Size ne? Bana ne? Hayat onların. İlişkilerine karışmayın. Bir huzur içinde insanlar birbirlerini sevebilir mi? Bence daha fazla sevmeli, birbirlerine daha çok sarılmalılar. İnsanların peşini bırakın artık… Yeter!"