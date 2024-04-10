"İnsanları rahat bırakın"

Yaş farkından dolayı eleştirilere maruz kalan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın ilişkisine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Çağlayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Günlerdir Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'a yönelik eleştiriler devam ediyor! İki yetişkin insan birbirlerine aşık olmuş, bir ilişki sürdürüyorlar. Mutlular... Kimse rahatsız değil. Bu ilişki sizin neyinize? Size ne? Bana ne? Hayat onların. İlişkilerine karışmayın. Bir huzur içinde insanlar birbirlerini sevebilir mi? Bence daha fazla sevmeli, birbirlerine daha çok sarılmalılar. İnsanların peşini bırakın artık… Yeter!"
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.