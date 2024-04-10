10 Nis 2024 - 15:44- Gündem G:

"İnsanları rahat bırakın"

İnci Taneleri dizisiyle televizyon ekranlarına geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın, 2 yıldır Cansu Taşkın ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. İlişkinin açığa çıkmasıyla birlikte, ikilinin samimi görüntüleri de gündeme geldi. Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran çift, bazı tepkiler alırken, Armağan Çağlayan'dan destek geldi.

"İnsanları rahat bırakın" mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yaş farkından dolayı eleştirilere maruz kalan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın ilişkisine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Çağlayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Günlerdir Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'a yönelik eleştiriler devam ediyor! İki yetişkin insan birbirlerine aşık olmuş, bir ilişki sürdürüyorlar. Mutlular... Kimse rahatsız değil. Bu ilişki sizin neyinize? Size ne? Bana ne? Hayat onların. İlişkilerine karışmayın. Bir huzur içinde insanlar birbirlerini sevebilir mi? Bence daha fazla sevmeli, birbirlerine daha çok sarılmalılar. İnsanların peşini bırakın artık… Yeter!"

# Yılmaz Erdoğan, armagan caglayan, cansu taşkın, ilişki, beraberlik, dedikodu, Instagram, bir, daha, devam

10 Nis 2024 - 15:44 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL