Erdoğan, Reisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken, Erdoğan ve Reisi, karşılıklı olarak birbirinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.