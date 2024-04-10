250 milyon dolarlık yatırım yapacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Artnouve GSYF, 250 milyon dolarlık yatırım kapsamında Bodrum-Demirbükü'nde toplam 400 dönüm üzerine yaşam alanı kuracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı M. Emre Çamlıbel, projenin 250 milyon dolarlık kaynakla kurdukları Artnouve GSYF’nin ilk yatırımı olduğunu belirterek, "Sürdürülebilirlik anlamında sadece ülkemizde değil, dünyada da öne çıkan en iyi uygulamalardan birine imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Proje alanında yer alacak otel için dünyaca ünlü bir markayla anlaşma sağladıklarını aktaran Çamlıbel, "Böylece, ülkemizin turizm profesyonelleri de dünya standartlarında istihdam olanağı bulacakları yeni bir turizm alanına kavuşacak." yorumunu yaptı.

Projeye yabancı yatırımcılardan da büyük ilgi olduğunu söyleyen Çamlıbel, şunları kaydetti:

"Projemize en büyük değeri kazandıran özellik, sürdürülebilirlik yaklaşımı olacak. Bu çerçevede hazırlanan master plan, mevcut bitki türleri dahil olmak üzere doğal yaşamı bütünsel olarak korumak, bölgenin doğal potansiyelini geliştirmek ve proje unsurlarını yerel ekosisteme doğallıkla entegre etmek için koruma odaklı tasarıma öncelik veriyor.

Mevcut bitki örtüsünü en kapsamlı şekilde muhafaza ederken entegre su yönetimi ile arazinin doğal su kaynaklarının korunması ve döngüsel su kullanımıyla doğal kaynak kullanımının en düşük seviyeye çekilmesi hedefleniyor. Proje, net sıfır enerji stratejisine bağlı kalarak güneş enerjisi kullanımını, yağmur bahçelerini ve sulama için su depolamayı öne çıkararak dünyanın en yaygın kullanılan yeşil inşa derecelendirmesi olan LEED sertifikası gereksinimleri çerçevesinde hayat bulacak."

- Türkiye'nin en büyüğü

Artnouve GSYF'nin yerli ve yabancı yatırımcılara Türkiye turizminin geleceğine yatırım yapma imkanı verdiğini vurgulayan Çamlıbel, "250 milyon dolara ulaşan rakamla kapanan Artnouve, kollektif yatırıma örnek Türkiye'nin en büyük girişim sermayesi yatırım fonu oldu." ifadelerini kullandı.

Artnouve GSYF'nin süresi 9+1 yıl olarak belirlendiğini ifade eden Çamlıbel, "Artnouve GSYF'nin yatırım yaptığı ilk projede, Türkiye'de turizm ve gayrimenkul sektörlerinde çıtayı yukarı taşıdı, yatırımcılara bu alanda yatırım fırsatı sunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Artnouve GSYF yatırımıyla Bodrum'da yapılacak yeni proje, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin korunmasının yanı sıra ekolojik, tarihi ve sosyal zenginliğiyle uyumlu bir sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsiyor. Projede, su ve enerji verimliliği ile doğal kaynakların korunması ve yeni yaşam alanı sakinlerinin bu konudaki deneyiminin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

Proje çerçevesinde ultra lüks otel markalarından Amanruya otelini de satın alan Artnouve GSYF, yatırımlarıyla turizme ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.