Tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Abit Aslan’a ait tekstil fabrikasında bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmında başlayan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler fabrikayı saran alevlere müdahale edip, 1 saatte kontrol altına aldı. Tonlarca pamuğun küle döndüğü yangın ile ilgili ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.