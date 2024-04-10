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Tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa’da, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Tekstil fabrikasında yangın mask
Tekstil fabrikasında yangın
Tekstil fabrikasında yangın
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Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Abit Aslan’a ait tekstil fabrikasında bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmında başlayan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler fabrikayı saran alevlere müdahale edip, 1 saatte kontrol altına aldı. Tonlarca pamuğun küle döndüğü yangın ile ilgili ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

# ile, Yangın, şanlıurfa, edildi, Jandarma

10 Nis 2024 - 14:12 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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