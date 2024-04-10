9 milyon takipçili hesabı çalındı

Ruhi Çenet'in 9 milyonluk hesabı çalındıktan kısa bir süre sonra ismi "Ripple" olarak değiştirildi. Kanalda yatırım tavsiyeleri içeren bir video yayınlandığını fark eden Çenet, Instagram hesabından takipçilerini uyararak "Kanalımız hacklendi, bu sahte yayınlara inanmayın" şeklinde mesaj paylaştı. Daha sonra bir video yayınlayarak hesabını kurtarmak için çaba harcandığını duyuran fenomen, "Hackerlar kanalda insanları kandıran yatırım tavsiyeleri veren yayınlar yapıyor. Kesinlikle aldanmayın. Çok yakında geri alacağız, iletişime geçtik" ifadelerini kullandı.