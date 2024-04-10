Ruhi Çenet'in 9 milyonluk hesabı çalındıktan kısa bir süre sonra ismi "Ripple" olarak değiştirildi. Kanalda yatırım tavsiyeleri içeren bir video yayınlandığını fark eden Çenet, Instagram hesabından takipçilerini uyararak "Kanalımız hacklendi, bu sahte yayınlara inanmayın" şeklinde mesaj paylaştı. Daha sonra bir video yayınlayarak hesabını kurtarmak için çaba harcandığını duyuran fenomen, "Hackerlar kanalda insanları kandıran yatırım tavsiyeleri veren yayınlar yapıyor. Kesinlikle aldanmayın. Çok yakında geri alacağız, iletişime geçtik" ifadelerini kullandı.
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9 milyon takipçili hesabı çalındı
YouTube'da yayınladığı videolarla zaman içinde büyük bir takipçi kitlesine ulaşan YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.