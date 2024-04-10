Bakan Bolat ve Al Thani telefonda görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, Katarlı mevkidaşı ile görüşerek, Ramazan Bayramı tebriklerini iletti. Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. Katarlı muhatabım ile onay süreçlerini sonuçlandırdığımız Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile önümüzdeki dönemde ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerimizi daha da derinleştirmek üzere mutabık kaldık. Türkiye-Katar işbirliğinin ülkelerimizin yanı sıra bölgemizin refahına yapacağı katkıya olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.