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Bakan Bolat ve Al Thani telefonda görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Şeyh Mohammad bin Hamad bin Qassim Al-Abdullah Al Thani ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Bolat ve Al Thani telefonda görüştü mask
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Ticaret Bakanı Bolat, Katarlı mevkidaşı ile görüşerek, Ramazan Bayramı tebriklerini iletti. Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. Katarlı muhatabım ile onay süreçlerini sonuçlandırdığımız Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile önümüzdeki dönemde ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerimizi daha da derinleştirmek üzere mutabık kaldık. Türkiye-Katar işbirliğinin ülkelerimizin yanı sıra bölgemizin refahına yapacağı katkıya olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

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10 Nis 2024 - 13:01 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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