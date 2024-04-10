Esenyurt'ta trafik kazası

Kaza, dün öğle saatlerinde Hadımköy'de meydana geldi. Avcılar yönüne giden sürücü, bilinmeyen bir nedenle kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bir süre sürüklendikten sonra devrildi. Kazada, otomobilin içerisindeki sürücüyü çevredekiler çıkardı. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, trafikte bir süre aksama yaşandı. Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza anlarını arkadan gelen bir aracın sürücüsü cep telefonuyla görüntüledi.