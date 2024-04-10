- Yaşam

Esenyurt'ta trafik kazası

İstanbul Esenyurt'ta, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, o anlar kamera tarafından kaydedildi.

Esenyurt'ta trafik kazası
Esenyurt'ta trafik kazası
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Kaza, dün öğle saatlerinde Hadımköy'de meydana geldi. Avcılar yönüne giden sürücü, bilinmeyen bir nedenle kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bir süre sürüklendikten sonra devrildi. Kazada, otomobilin içerisindeki sürücüyü çevredekiler çıkardı. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, trafikte bir süre aksama yaşandı. Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza anlarını arkadan gelen bir aracın sürücüsü cep telefonuyla görüntüledi.

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10 Nis 2024 - 12:18 DHA İstanbul- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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