Esenyurt'ta trafik kazası

Kaza, dün öğle saatlerinde Hadımköy'de meydana geldi. Avcılar yönüne giden sürücü, bilinmeyen bir nedenle kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bir süre sürüklendikten sonra devrildi. Kazada, otomobilin içerisindeki sürücüyü çevredekiler çıkardı. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, trafikte bir süre aksama yaşandı. Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza anlarını arkadan gelen bir aracın sürücüsü cep telefonuyla görüntüledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.