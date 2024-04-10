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Erdoğan'dan Ramazan Bayramı için mesaj

Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, "Huzur içerisinde ibadet ve dualarla sevgi ile muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Ramazan Bayramı için mesaj mask

Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde ibadet ve dualarla sevgi ile muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Umut ışığının Gazze'ye ulaşmasını, mazlum coğrafyada sevinç ve barışın üstün gelmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı bayramlar" ifadelerini kullandı.

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10 Nis 2024 - 11:50 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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