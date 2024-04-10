Çorlu’da bina yangını

Reşadiye Mahallesi Mandıracı 2’nci Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın çatısında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Apartmanda oturanlar, kucaklarına çocuklarını da alarak evlerinden çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışması sırasında bir itfaiye eri ayağından yaralandı. İtfaiye erine olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.
Yangının çakış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.