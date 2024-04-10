Güler, Şanlıurfa'da bayram namazını kıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şanlıurfa'da bayram namazı kılıp, vatandaşlarla bayramlaştı.
Bakan Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile sabah saatlerinde Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gitti. Buradaki Dergah Camisi'nde bayram namazını kılan Güler ve komutanlar, ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra Güler ile komutanlar, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçerek Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda 20'nci Zırhlı Tugay ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı personeli ile bayramlaştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.