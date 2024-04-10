- Gündem

Bayramın ilk gününde yollar boş

İstanbul da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 1'lere kadar düştü.

Bayramın ilk gününde yollar boş
Bayramın ilk gününde yollar boş
+3
Video için play'e tıklayın

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesiyle araç trafiğinden eser kalmadı. Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik akışı rahat bir şekilde sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat 09.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 1 olduğu görüldü.

# istanbul, Ramazan Bayramı, trafik yoğunluğu, Maltepe, bir, Ramazan, olduğu, Trafik

10 Nis 2024 - 09:38 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL