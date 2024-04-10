İstanbullular Ayasofya Camii'nde namazını kıldı

Bayram namazını Ayasofya Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camiye akın etti. Caminin içerisi namaz vaktinden önce dolarken, içeride yer bulamayan vatandaşlar ise seccadeleriyle caminin avlusunda saf tuttu.

TEMENNİMİZ DUAMIZ BUNDAN SONRA HUZUR, MUTLULUK, SAĞLIK İÇERİSİNDE BİR DÜNYA

Namazı Ayasofya Camii'nde kılan Osman Erginer, Recep ve Şaban ayını takip eden Ramazan ayı boyunca Müslümanlar 30 gün oruçlarını tuttular, ibadetlerini yaptılar. Bunun sonunda bugün de bayram olarak kutluyorlar onun mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlaşmak, insanların birbiriyle sarılması, barışması için güzel bir fırsat. Fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için bayram namazında buluştu buradaki cemaat. İnşallah bu birleşmeler tüm insanlık için gerçekleşir. Barış, huzur, dünyaya hakim olur. Temennimiz duamız bundan sonra huzur, mutluluk, sağlık içerisinde bir dünya. Ayasofya'da kılmanın tabii ayrı bir özelliği var. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizlere miras bırakmış olduğu güzel bir camide, o onun avlusunda bu namazı kılmakta tabii ayrı bir mutluluk, ayrı bir gurur verici dedi.

ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER VAR

Muhammet Önder ise Şu an çok güzel bir atmosfer var. Ramazan Bayramı'nı geçirdik. Gazzeli Filistinli kardeşlerimize Allah yardım etsin. Allah tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Devletimize, milletimize zeval vermesin. Burada etmiş olduğumuz duaları, kılmış olduğumuz namazları kabul etsin. Ayasofya'ya geldik. Çok erken geldik ama içeriye gene giremedik bayağı kalabalık. Atmosfer çok güzel. Allah yapacağımız duaları kabul etsin diyoruz diye konuştu.