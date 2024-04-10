Yılmaz: "Birliğimizi daha da pekiştireceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Beştepe Millet Camii’nde bayram namazını kıldı. Yılmaz, namazın ardından çıkışta vatandaşlarla bayramlaştı. Basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, " Ramazan-ı şerifi tamamlayıp bayrama kavuşturan Rabbimize öncelikle hamd ediyoruz. Ramazan, birliğin ve beraberliğin, huzurun, dayanışmanın ayı. Kur’an ayı. İlim ayı. Bu ayda rahmet, marifet, kurtuluş olduğuna inanıyoruz. Bu güzellikleri yaşadık ve bayrama kavuştuk. Ramazanda elde edilen bu güzelliklerin tüm yıla yayılmasını temenni ediyoruz. Nice bayramlara, nice ramazanlara, Cenabıallah’ın sağlıklı, sıhhatle kavuşturmasını temenni ediyoruz. Bayram günündeyiz. Milletimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Tüm Müslümanların bayramını tebrik ediyorum. Huzur içinde güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Yakın akrabalar, anne- baba, yaşlılar, komşular, ziyaret edilmesi gereken herkesin bu günlerde ziyaret edilmesini temenni ediyoruz. Dargınlıkların, kırgınlıkların ortadan kalkmasını, insanlarımızın kardeşliğinin pekişmesini temenni ediyoruz" dedi.

Yılmaz, ramazanı da bayramı da hüzünlü ve buruk yaşadıklarına dikkat çekerek, "Gazze başta olmak üzere yaşanan zulümler, katliamlar hiçbir insani ölçüye, hiçbir hukuki ölçüye sığmayan vahşetler hepimizin yüreğini yaktı. Bu vesileyle Gazze’deki Müslüman kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm dünyadaki mazlumlara bu bayramın barış, huzur, esenlik getirmesini özellikle temenni ediyoruz. Bunlar sadece Müslümanlığın sorunu değil elbette, insanlığın sorunu. İnsanlığın bugün geldiği noktada bu hadiselerin yaşanıyor olması gerçekten çok çok üzüntü verici. Bütün insanlığın el birliği içinde bu zulümlere, haksızlıklara, katliamlara karşı da sesini çok daha gür bir şekilde çıkarması gerektiğini ve bu zulümleri durdurmak için tüm insanlığın, tüm uluslararası camianın, herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Her ne kadar hüzünlü olsak da bayramı da elbette bayramın sevincini, neşesini de toplum olarak ve bütün Müslümanlar olarak yaşayacağız. Kardeşliğimizi, birliğimizi beraberliğimizi daha da pekiştireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.