Ergenlik Dönemindeki Değişimlere Dikkat !

Ergenlik döneminde çocukların davranışlarındaki değişime dikkat çekmek isteyen psikolog Duru Erdem, gençlerin davranışları sıklıkla kafa karıştırıcı, stresli ve endişe verici olabilir. Ancak, bu davranışların çoğu ergenlik sürecinin doğal bir parçasıdır ve genellikle ciddi bir sorunun işareti değildir. Hormonal değişimler, vücutta meydana gelen değişiklikler, kimlik arayışı, arkadaş gruplarının etkisi ve artan bağımsızlık isteği gibi faktörler, gençlerin duygusal dengesizlikler yaşamasına ve davranışlarının değişmesine neden olabilir.

Ebeveynlerin bu dönemde dikkate alması gereken bazı önemli noktalar vardır. İlk olarak, sabır ve anlayış göstermek çok önemlidir. Gençlerin yaşadığı duygusal dalgalanmaları anlamaya çalışmak ve onlara destek olmak, ilişkinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlar. İkinci olarak, iletişim kanallarını açık tutmak önemlidir. Gençlerin duygularını ifade etmelerine ve sorunlarını paylaşmalarına izin vermek, onların kendilerini ifade etmelerini ve güven duymalarını sağlar. Üçüncü olarak, sınırların belirlenmesi ve tutarlı bir disiplin yaklaşımının benimsenmesi gerekmektedir. Bu, gençlerin sorumluluklarını anlamalarına ve davranışlarının sonuçlarını kavramalarına yardımcı olur.

Tüm bunların yanında gençlerle kaliteli vakit geçirmenin yolları araştırılabilir. Ergenlik çağındaki çocuğunuzla kaliteli zaman geçirmek, ona sorular sorma ve günlük konuşmalarda gündeme gelmeyecek konular hakkında konuşma fırsatı verir. Gençlerin sürekli değişen yaşamlarında yol alırken rehberliğe ve desteğe ihtiyaçları vardır, bu nedenle ebeveynlerin bu zamanlarda orada olmaları ve onları yakından dinlemeleri önemlidir. Onları desteklemek için orada olduğunuzu bilmek, çocuğunuzun yeni şeyler denemek ve yeni fikirler keşfetmek için kendine güven geliştirmesine yardımcı olur.

Psikolog Duru Erdem,'' Son olarak, ebeveynlerin kendi duygusal refahlarına da dikkat etmeleri önemlidir. Ergenlik dönemi, ebeveynler için de stresli bir süreç olabilir ve bu nedenle kendilerine zaman ayırmak ve destek almak önemlidir.Tüm bunlar, ergenlik dönemindeki çocuklarla sağlıklı bir ilişki kurmanın ve onları desteklemenin önemli yollarıdır. Ebeveynlerin sabırlı, anlayışlı ve destekleyici olmaları, gençlerin bu dönemi daha iyi yönetmelerine ve sağlıklı bir yetişkinlik dönemine hazırlanmalarına yardımcı olacaktır.'' dedi.