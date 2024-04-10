- Yaşam

Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram tatili süresince Türkiye genelinde 760 bin 449 sağlık personelinin görev alacağını duyurdu.

Bakan Koca açıkladı mask

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatili boyunca hastanelerin acil birimlerinin diğer zamanlarda olduğu gibi hizmetlerine devam edeceğini belirtti.

Bayram tatili boyunca Türkiye genelinde 760 bin 449 sağlık personelinin görev yapacağını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Diyaliz hizmetleri, yanık tedavileri, acil cerrahi müdahaleler, planlanmış radyoterapiler sürdürülecek. Sağlık çalışanlarımızın tüm acil hizmetler için görev başında olacağı, gerekli tıbbi imkanların kullanılabileceği bilgisini şimdiden paylaşıyor, vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz."

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10 Nis 2024 - 08:13 AA Ankara- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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