- Asayiş

Motosikletli, iki otomobille çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ara sokaktan çıkan bir otomobile çarpan motosiklet, devrilerek karşı yönden gelen başka bir araca çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Sefa Can B. (19) yaralandı. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Motosikletli, iki otomobille çarpıştı
Motosikletli, iki otomobille çarpıştı
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Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Eylül Caddesi'nde seyir halinde olan Sefa Can B. yönetimindeki 16 AOL 135 plakalı motosiklet, Rustavi Sokak'tan çıkan Ali B. (50) yönetimindeki 16 SLS 50 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilerek yaklaşık 20 metre sürüklenen motosiklet, karşı yönden gelen Fatih A. (42) yönetimindeki 10 AAP 780 plakalı otomobilin altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sefa Can B., kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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10 Nis 2024 - 07:02 DHA Bursa/ İnegöl- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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