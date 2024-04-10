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İstanbul'da kafede yangın

İstanbul Üsküdar'da bir kafe alev alev yanarken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, kafede büyük çapta hasar oluştu.

İstanbul'da kafede yangın
İstanbul'da kafede yangın
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Yangın, saat 03.00 sıralarında Mimar Mahallesi Kassam Çesme Sokak üzerindeki kafede çıktı. Kafeden belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede kafenin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sırasında kafede büyük çapta hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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10 Nis 2024 - 05:48 DHA İstanbul/ Üsküdar- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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