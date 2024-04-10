İstanbul'da kafede yangın

Yangın, saat 03.00 sıralarında Mimar Mahallesi Kassam Çesme Sokak üzerindeki kafede çıktı. Kafeden belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede kafenin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sırasında kafede büyük çapta hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.