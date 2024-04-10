5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, saat 03.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde 5 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle başlayan alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler binanın tüm çatısını sardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıdan yükselen alevlere müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi.
BİNADAN YÜKSELEN ALEVLER KAMERADA
Öte yandan binadan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde binanın çatısından alevlerin yükseldiği, itfaiye ekiplerinin ise olay yerine gelerek müdahale ettiği görülüyor.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.