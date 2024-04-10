Bakan Güler, Şanlıurfa'da askerlerle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Şanlıurfa’ya geldi. İlk olarak Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Güler, Vali Hasan Şıldak’tan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Güler, daha sonra beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Güler, ramazan ayının son iftarını da 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığındaki askerlerle birlikte yaptı.