İhbara geldiler, davul ile karşılandılar

Safranbolu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde akşam saatlerinde kavga olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Mahalleye gelen polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayasıyla mahalle sakinleri tarafından kendileri için hazırlanan meşale, davul ve pasta sürpriziyle karşılandı. Meşale ve davullarla karşılanan polisler, mahallelilerle birlikte pasta kesti.