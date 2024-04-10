İhbara geldiler, davul ile karşılandılar

Safranbolu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde akşam saatlerinde kavga olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Mahalleye gelen polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayasıyla mahalle sakinleri tarafından kendileri için hazırlanan meşale, davul ve pasta sürpriziyle karşılandı. Meşale ve davullarla karşılanan polisler, mahallelilerle birlikte pasta kesti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.