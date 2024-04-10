134 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarmanın bir haftalık çalışmaları sonucunda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile ifadeden dolayı aranan toplam 18 kişinin yakalandığı bildirildi.
Operasyonlarda 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucu narkotik yakalamasında 7 şüpheliye işlem yapıldı, şüphelilerden 2'si tutuklandı. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda ise 134 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheliye işlem yapıldı." ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.