- Asayiş

134 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonlar ve denetimlerde 134 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

134 kilogram kaçak tütün ele geçirildi mask
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Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarmanın bir haftalık çalışmaları sonucunda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile ifadeden dolayı aranan toplam 18 kişinin yakalandığı bildirildi.

Operasyonlarda 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucu narkotik yakalamasında 7 şüpheliye işlem yapıldı, şüphelilerden 2'si tutuklandı. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda ise 134 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheliye işlem yapıldı." ifadelerine yer verildi.

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10 Nis 2024 - 04:04 AA Konya- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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