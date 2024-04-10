Yüksekova'da kar

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde akşam etkili olan sağanak, gece yerini kara bıraktı. Geç saatlerde bayram alışverişinde olanlar yağışa hazırlıksız yakalanırken, bazı yerlerde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.
Yüksekova'da akşam saatlerinde başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağış, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Lap lapa yağan kar kısa sürede kenti beyaza bürürken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Gece saatlerinde bayram alışverişinde olanlar ise kara hazırlıksız yakalanırken, yağış zaman zaman trafikte aksamalara da neden oldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.