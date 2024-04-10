Anne ve babasını tabancayla öldürdü, kardeşini yaraladı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde Mevlüt Çelik, aile içinde borç- alacak nedeniyle çıkan tartışmada annesi Melek ve babası Vahdettin'i tabancayla vurarak öldürüp, kardeşi Selçuk Çelik'i yaraladı. Yaralı kardeş ise anne- babasını öldüren ağabeyi Mevlüt Çelik'i, elinden aldığı tabancayla öldürdü.

​Olay, saat 22.00 sıralarında Hendek ilçesi Akova Mahallesi Hantek Konutları'nda meydana geldi. Evde, baba Vahdettin, anne Melek ve oğulları Mevlüt ile Selçuk Çelik arasında aile içinde borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp sokağa taşarken, Mevlüt Çelik, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla annesi, babası ve kardeşi Selçuk Çelik’e ateş etti. Vahdettin ve Melek Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Selçuk Çelik ise ağabeyinin tabancasını elinden aldı. Selçuk Çelik aynı tabancayla ağabeyine ateş edip öldürürken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Selçuk Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayda yaşamını yitiren aile bireyleri ise yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.