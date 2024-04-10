Denizler sıcak mı?

9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar tatil bölgelerine akın etmeye başladı. Havaların mevsim normallerinin üzerinde olması deniz suyu sıcaklıklarını nasıl etkiledi? denize girmek mümkün mü işte haberin detayları

Piri Reis Denizcilik sayfasından elde ettiğimiz bilgilere göre bazı bölgelerin deniz suyu sıcaklığı şu şekilde;

Antalya- 21

Alanya- 19

Mersin - 20

Adana - 20

Osmaniye - 21

Balıkesir- 16

Muğla - 17

İzmir - 18

Aydın -19

Çanakkale - 15

Bursa - 16

Yalova - 15

Zonguldak, Düzce, Bartın ve Samsun gibi Karadeniz bölgeleri 13 -12 derece arasında değişmekte.

Uzmanlar denize girebilmek için en iyi sıcaklığın 22- 29 derece arasında olması gerektiğini öneriyor. Tatil bölgesine giden vatandaşlar deniz suyunun soğukluğu ile karşı karşıya kalabilir.