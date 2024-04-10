10 Nis 2024 - 02:56- Gündem G:

Denizler sıcak mı?

Bayram tatili başladı, vatandaşlar deniz kıyılarına akın etti. Peki deniz suyu sıcaklığı nasıl? İşte haberin detayları

Denizler sıcak mı? mask

9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar tatil bölgelerine akın etmeye başladı. Havaların mevsim normallerinin üzerinde olması deniz suyu sıcaklıklarını nasıl etkiledi? denize girmek mümkün mü işte haberin detayları

Piri Reis Denizcilik sayfasından elde ettiğimiz bilgilere göre bazı bölgelerin deniz suyu sıcaklığı şu şekilde;

Antalya- 21 

Alanya- 19

Mersin - 20

Adana - 20

Osmaniye - 21

Balıkesir- 16

Muğla - 17 

İzmir - 18 

Aydın -19

Çanakkale - 15

Bursa - 16

Yalova - 15

Zonguldak, Düzce, Bartın ve Samsun gibi Karadeniz bölgeleri 13 -12 derece arasında değişmekte.

Uzmanlar denize girebilmek için en iyi sıcaklığın 22- 29 derece arasında olması gerektiğini öneriyor. Tatil bölgesine giden vatandaşlar deniz suyunun soğukluğu ile karşı karşıya kalabilir. 

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10 Nis 2024 - 02:56 - Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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