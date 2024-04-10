- Asayiş

Çocuklar arasında bıçaklı kavga

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yaşları 18'den küçük olan 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çocuklar arasında bıçaklı kavga
Çocuklar arasında bıçaklı kavga
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Olay, akşam saatlerinde Altıok Mahallesi Emniyet Caddesinde meydana geldi. Yaşları 18’den küçük 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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10 Nis 2024 - 02:49 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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