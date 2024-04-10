Milli motosikletçi ABD’de piste çıkacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Red Bull sporcusu Deniz Öncü’nün bu sene ilk kez yarıştığı şampiyonanın 3. yarışı, 14 Nisan Pazar günü Teksas’taki Amerika Pisti’nde koşulacak.
Red Bull KTM Ajo takımında yer alan Deniz Öncü’nün mücadele edeceği 16 turdan oluşan yarış, TSİ 20.15’te başlayacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.