Seyir halindeki otomobil yandı

Olay, saat 16.30 sıralarında Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Selçukgazi Tüneli girişi yakınlarında meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan Özhan Ç. yönetimindeki 34 DCB 673 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başlaması üzerine sürücü, aracını emniyet şeridine çekti. Sürücüsünün terk ettiği otomobil alev topuna dönerken, çevredeki diğer sürücüler ise alevlere yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, otomobilin alev alev yandığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otomobilin hurdaya döndüğü yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.