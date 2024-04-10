Ankara'da kaza; 6 yaralı

Kaza, Çubuk- Karagöl grup yolu Karaağaç Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Çubuk yönüne giden Ahmet B. yönetimindeki 06 CVF 240 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlanıp telefon direğine çarptı. Kazada, sürücü ve yanındaki Hatice B., Cumaziye B., Tuğba B., Elmira B. ve Ahmet D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.