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Bakan Işıkhan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

Bakan Işıkhan'dan Ramazan Bayramı mesajı mask

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif’i daha geride bırakarak bayramına eriştiğimiz bu müstesna günlerin; ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

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10 Nis 2024 - 01:45 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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