Bakan Işıkhan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan şu ifadelere yer verdi:
"Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif’i daha geride bırakarak bayramına eriştiğimiz bu müstesna günlerin; ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.