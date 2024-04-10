Bakan Işıkhan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif’i daha geride bırakarak bayramına eriştiğimiz bu müstesna günlerin; ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."