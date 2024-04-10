10 Nis 2024 - 01:21- Yaşam G:

Polislere pastalı sürpriz

Amasya'da kavga ihbarına gelen polislere pastalı sürpriz yapıldı.

Polislere pastalı sürpriz mask

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Amasya'da kavga ihbarına gelen Polislerimize pastalı sürpriz

Amasya'da esnaf ve vatandaşlarımız 112'yi arayarak, kavga ihbarında bulundu.

Belirtilen adrese giden polis ekiplerini bölge esnafı, konfetilerle karşıladı.

Kavga yerine sürpriz kutlamayla karşılaşan ekiplerimiz, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla yapılan sürpriz karşısında mutlu olduklarını belirttiler. Toplumun güvenliği ve huzuru için özveriyle çalışan polislerimize minnettarız."

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10 Nis 2024 - 01:21 Amasya- Yaşam

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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