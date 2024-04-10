Polislere pastalı sürpriz

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Amasya'da kavga ihbarına gelen Polislerimize pastalı sürpriz
Amasya'da esnaf ve vatandaşlarımız 112'yi arayarak, kavga ihbarında bulundu.
Belirtilen adrese giden polis ekiplerini bölge esnafı, konfetilerle karşıladı.
Kavga yerine sürpriz kutlamayla karşılaşan ekiplerimiz, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla yapılan sürpriz karşısında mutlu olduklarını belirttiler. Toplumun güvenliği ve huzuru için özveriyle çalışan polislerimize minnettarız."
Amasya'da kavga ihbarına gelen Polislerimize pastalı sürpriz ?— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 9, 2024
Amasya'da esnaf ve vatandaşlarımız 112'yi arayarak, kavga ihbarında bulundu.
Belirtilen adrese giden polis ekiplerini bölge esnafı, konfetilerle karşıladı.
Kavga yerine sürpriz kutlamayla karşılaşan ekiplerimiz,… pic.twitter.com/PXBVCJFFWj
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.