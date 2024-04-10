Polislere pastalı sürpriz

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Amasya'da kavga ihbarına gelen Polislerimize pastalı sürpriz

Amasya'da esnaf ve vatandaşlarımız 112'yi arayarak, kavga ihbarında bulundu.

Belirtilen adrese giden polis ekiplerini bölge esnafı, konfetilerle karşıladı.

Kavga yerine sürpriz kutlamayla karşılaşan ekiplerimiz, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla yapılan sürpriz karşısında mutlu olduklarını belirttiler. Toplumun güvenliği ve huzuru için özveriyle çalışan polislerimize minnettarız."