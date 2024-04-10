Üreticilere 3 bin tavuk dağıtıldı

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Tavuk üretimini teşvik etmek amacıyla üyelerinden talep alan Zara Ziraat Odası, ilçeye getirttiği 3 bin yumurta tavuğunu üreticilere dağıttı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, çiftçilerden gelen talep üzerine ilçeye yumurta tavuğu getirdiklerini söyledi.

Tavuk üretimini teşvik etmeyi arzuladıklarını belirten Şimşek, "İlkbaharın gelmesi ile gezen tavukçuluğa rağbet arttı. Odamıza gelen talepler üzerine üyelerimize yönelik getirttiğimiz 3 bin yumurta tavuğunun dağıtımını gerçekleştirdik. Tavukçuluk ve yumurta üretimini teşvik etmek amacıyla çalışmalarımıza talepler doğrultusunda devam edeceğiz." dedi.