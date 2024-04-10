UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final'in ilk maçları, bugün oynanan iki karşılaşma ile başladı. Real Madrid evinde Manchester City ile 3-3 berabere kalırken, Arsenal ise sahasında Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İspanya La Liga ekibi Real Madrid ile İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetti. Nefes kesen karşılaşma 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip Real Madrid'in gollerini 12'nci dakikada kendi kalesine Ruben Dias, 14'üncü dakikada Rodrygo ve 79'uncu dakikada Federico Valverde atarken, konuk ekip Manchester City'nin golleri ise 2'nci dakikada Bernardo Silva, 66'ncı dakikada Phil Foden ve 71'inci dakikada Josko Gvardio'dan geldi. Öte yandan mücadelenin henüz ilk dakikasında Real Madrid’de sarı kart gören Aurelien Tchouameni, rövanş maçında cezalı duruma düştü. Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler ise maçı yedek kulübesinde tamamladı. Yarı finale yükselecek takımı belirleyecek rövanş maçı 17 Nisan Çarşamba günü Manchester City ev sahipliğinde TSİ 22.00'de Etihad Stadyumu’nda oynanacak.

Gecenin aynı saatte başlayan bir diğer karşılaşmasında ise İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, sahasında Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih’i konuk etti. Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çaldı. Çekişmeli geçen mücadele 2-2 berabere bitti. Ev sahibi Arsenal’in gollerini 12’nci dakikada Bukayo Saka ile 76’ncı dakikada Leandro Trossard atarken, konuk ekip Bayern Münih’in gollerini ise 18’inci dakikada Serge Gnabry ile 32’nci dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti. Arsenal ile Bayern Münih arasında oynanacak rövanş karşılaşması ise 17 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00’de Bayer Münih’in ev sahipliğinde Allianz Arena’da oynanacak.