10 Nis 2024 - 00:46 - Asayiş

Osmaniye'de kaza: 5 yaralı

Osmaniye'de, yağışın neden olduğu kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.