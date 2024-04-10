Şarkıcı Zeynep Bastık rekor kırdı

Sahne performansları ve açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen şarkıcı Zeynep Bastık, bu sefer farklı bir konuda dikkatleri üzerine çekti.

Coverladığı şarkılarla tanınan Zeynep Bastık, bir ilke imza attı. Geçtiğimiz günlerde, Mabel Matiz'in 'Lan' şarkısını kendi yorumuyla dinleyicilerle buluşturmuştu.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Bastık, Spotify Türkiye'de aylık 6 milyon dinleyiciye ulaşarak bu başarıya imza atan ilk kadın sanatçı oldu.