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Şarkıcı Zeynep Bastık rekor kırdı

Mabel Matiz'in 'Lan' şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Zeynep Bastık, online müzik platformunda Türkiye'de bir ilke imza attı. Bastık, Spotify Türkiye'de aylık 6 milyon dinleyiciye ulaşarak bu başarıyı elde eden ilk kadın sanatçı oldu.

Şarkıcı Zeynep Bastık rekor kırdı mask

Sahne performansları ve açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen şarkıcı Zeynep Bastık, bu sefer farklı bir konuda dikkatleri üzerine çekti.

Coverladığı şarkılarla tanınan Zeynep Bastık, bir ilke imza attı. Geçtiğimiz günlerde, Mabel Matiz'in 'Lan' şarkısını kendi yorumuyla dinleyicilerle buluşturmuştu.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Bastık, Spotify Türkiye'de aylık 6 milyon dinleyiciye ulaşarak bu başarıya imza atan ilk kadın sanatçı oldu.

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10 Nis 2024 - 00:21 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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