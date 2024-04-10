Şarkıcı Zeynep Bastık rekor kırdı

Sahne performansları ve açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen şarkıcı Zeynep Bastık, bu sefer farklı bir konuda dikkatleri üzerine çekti.
Coverladığı şarkılarla tanınan Zeynep Bastık, bir ilke imza attı. Geçtiğimiz günlerde, Mabel Matiz'in 'Lan' şarkısını kendi yorumuyla dinleyicilerle buluşturmuştu.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Bastık, Spotify Türkiye'de aylık 6 milyon dinleyiciye ulaşarak bu başarıya imza atan ilk kadın sanatçı oldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.