Ankara Belediye Başkanları (1963-2024)-(Bölüm-3) TARİHİ REKORLA YENİ BİR DÖNEM

Araştırma : Abbas SATIR

Yazımızın daha önceki bölümlerinde 1963 yılından başlayarak 2024 yılına kadar, Ankara’da kimler belediye başkanlığı görevinde bulunmuş, yaptığı hizmetler ve o dönemde yaşanmış olayları anlatmıştım. Melih Gökçek 5 dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanarak bir rekor kırmıştı.

Melih Gökçek, 23.5 yıl sonra Ankara Belediye Başkanlığı yarışında yoktu. Çünkü, 28 Ekim 2017’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında görevden alınmıştı. Yerine Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tunalı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu.

2019 Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde partiler arasında tam bir ittifak yarışı yaşanıyordu. AKP +MHP ile, CHP de İYİ Parti ile bir çok ilde ittifak yaptı. HDP ise Doğu ve Güneydoğu dışındaki yerlerde, aday çıkarmayarak CHP adaylarını destekledi.

Ankara’da AKP, Mehmet Özhaseki’yi, CHP ise İYİ Partinin desteğiyle Mansur Yavaş’ı aday olarak gösterdi.

31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimler sürprizlerle sonuçlandı. CHP, Mansur Yavaş ile Ankara'da 25 yıl sonra büyükşehir belediyesini kazanmış oldu. Rakibi AKP'nin adayı Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ın 3 puan gerisinde kalmıştı.

Ankara’da ANKA Park tartışmaları

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu oturmasıyla ANKA Park tartışmaları başladı. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine kurulan Ankapark "Avrupa'nın en büyük tema parkı" olma iddiasıyla seçimlerden önce 20 Mart 2019'da açılışı yapılmıştı.

Ancak açılışından 2 gün sonra Ankapark'ta (lunapark treni) bozuldu ve oyuncağın üzerindeki vatandaşlar metrelerce yüksekte asılı kaldı. Tren, dakikalarca çalıştırılamadı ve vatandaşlar raylar üzerinden aşağı, güvenlik önlemi alınmadan inmek zorunda kaldı. Sosyal medyaya yansıyan bu görüntülerden sonra Ankapark'taki oyuncakların güvenliğine ilişkin yeni tartışmalar başlamıştı.

Boşa giden 750 milyon dolar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında Ankapark'ın batmakta olduğunu ve maliyetinin 750 milyon dolar olduğunu açıkladı. Ankapark projesini hayata geçiren Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Twitter hesabından bu açıklamaya itiraz ederek, "belgesini istiyorum” diyordu.

ANKA Park’taki giriş ücretlerinin pahalı ve oyuncakların güven vermemesi nedeniyle halkın parka olan ilgisini azalttı. Müşteriler gelmeyince işletmeci ANKA Park’ı kapatmak zorunda kaldı.

Atatürk Orman Çiftliğinin 1,5 milyon metre kare arazisi üzerinde kurulan, milyonlarca dolar harcanan, kuruyan binlerce ağaç, elektronik aletleri çalınmış pahalı oyuncaklarıyla enkaza dönmüş bir ANKA Park hala tartışılıyor.

Sanki hayata ara verildi

Çin'de ortaya çıkan Covid-19'un küresel salgın dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkiledi. Sanki hayata ara verilmiş bir durum yaşandı. Eğitime ara verildi, kafe, bar, restoran ve AVM'ler, kütüphaneler ve ibadethaneler gibi insanların toplu bulunduğu mekanlar geçici süreyle kapatıldı. Vatandaşlara "evde kal" çağrıları yapıldı, sosyal temastan kaçınmaları, mümkünse uzaktan çalışmaları tavsiye edildi, kamu kurumları ve özel şirketler faaliyetlerini durdurdu. 65 yaşı üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi. Vatandaş, her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covit -19 hastalığından ölenlerin sayısını açıklamalarını korkuyla izledi.

Bu sıkıntılı dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gerçek bir sosyal belediyecilik örneği gösterdi. Pandemi nedeni ile iş yerleri kapanan işsiz kalan 25.579 vatandaşa kişi başı ortalama 400 olmak üzere 10.482.900 ₺ nakdi yardım yaptı. Başkent Kart sistemiyle alış-verişlerini mahalle esnafından yapılması şartı getirdi.

Mansur Yavaş’ın bu sosyal destek projesi halk tarafından büyük takdirle karşılandı.

Mansur Yavaş’ın hayali

Türkiye’de gıda üretiminin düşmesi ve artan hayat pahalılığı vatandaşları, özellikle emeklileri zor duruma düşürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hayat pahalılığı konusunda görüşlerini açıklarken şunları söylüyordu “Benim en büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek”

Mansur Yavaş bu vaadini yerine getirmek için 2020 yılında kırsal alanda tarım kooperatifleri kurulmasına öncülük yaptı. Kısa zamanda 8’i kadınlar tarafından kurulan 12 üretici kooperatifi ile 3 üretici birliğini hayata geçirdi..“Başkent Market” uygulaması sayesinde kadın üreticiler, el emekleri ile ürettikleri yöresel ürünlerini aracısız şekilde tüketicilerle buluşturma imkanına kavuştu. Bu model sayesinde 100’den fazla kişiye de istihdam sağlandı.

Kırımla noktası

Türkiye 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri yaklaşırken, siyasi partilerde ittifak çalışmaları hızlandı. CHP, İYİ Parti, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat Partisiyle 6’li Masayı kurdular. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu. AKP ise, MHP, BBP ve Hüda-Par Partisi ile ittifak yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan yine adaydı.

14 Mayıs 2023 Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde AKP yine birinci parti çıkarken, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İkinci turda da Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı oldu.

Altılı masa dağıldı. CHP’de Kurultay toplandı ve Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu Manisa Milletvekili Özgür Özer’e bıraktı.

Türkiye, 31 Mart 2024’de yapılacak Belediye Başkanlığı seçimlerine hazırlanmaya başladı. Bu kez sadece AKP-MHP belli illerde ittifak kurarken, diğer partiler kendi adaylarıyla seçime gitti. İYİ Parti CHP ile ittifak yapmayacağını ve tüm illerde kendi, adıyla seçimlere gireceğini açıkladı.

CHP, 23 Aralık 2023 tarihinde Ankara adayı olarak Mansur Yavaş’ı,İstanbul için de Ekrem İmamoğlu’nu yeniden aday olarak gösterdi. AKP Ankara’da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u,

Yerel seçimler yaklaşırken CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, akşam saatlerinde mal varlıklarını açıklarken “Rakibim de mal varlığını açıklamasını bekliyorum” dedi. Turgut Altınok bir televizyon programında mal varlığını ‘kendi istediği zaman’ açıklayacağını belirterek “Mal bizim değil Allah’ın. Hepsi Allah’ın, biz emanetçisiyiz.” diyordu.

Turgut Altınok daha sonra mal varlığını açıkladı. Mal varlığı listesi sosyal medyada gündem oldu, dikkat çeken yorumlar yapıldı.

İkinci döneme adım adım

31 Mart 2024 seçimlerine yaklaşırken, en çok Turgut Altınok’un mal varlıkları tartışılıyordu. Seçim gecesi nefesler tutulmuş herkes sonuçları bekliyordu. Ankara’da Mansur Yavaş yüzde 60 ile yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanıyordu.

Türkiye geneli belediye başkanlığı seçiminde CHP, AK Parti'yi geride bırakarak tarihi bir başarı sağlıyordu. CHP yüzde 37,7 ile birinci parti olurken, AK Parti'nin oy oranı yüzde 36'nın altında kaldı. Böylece CHP, 1977 seçimlerinden bu yana ilk kez birinci parti konumuna yükseldi.

Ankara’da CHP 16 ilçede belediye başkanlığını kazanırken, Belediye Meclisinde de üstünlük sağliyordu.

Mansur Yavaş’ın başarısında ihalelerin şeffaf yapılması, belediye kaynaklarının halkın yararına kullanması ve kırsal alanlarda tarıma yönelik kooperatiflerin kurulmasına öncülük yapması vatandaşta büyük bir güven oluşturdu. Seçimleri kazanmasında en önemli etken oldu.