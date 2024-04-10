Ali Koç'la poz verdi!

Dikkat çeken performansları ve cesur sosyal medya paylaşımlarıyla bilinen Nesrin Cavadzade, iddialı ve cesur tarzıyla gündeme geliyor.
Ünlü isim bu defa Ali Koç'la çekilmiş pozunu paylaştı. Oyuncu paylaşıma "Ben helikopterini çağırdım, ama Başkan nazik adam kendi de geldi" diyerek esprili bir notta düştü.
Oyuncunun paylaşımı kısa sürede dikkat çekti ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Oyuncuya yapılan yorumlar da dikkat çekti.
Oyuncuya, "Başkana selam söyle", "Gayet güzel çıkmışsınız", "Başkan nazik adam", "Seviyorum ikinizi" gibi yorumlar yapıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.