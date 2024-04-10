Sorgun'da trafik denetimleri arttırıldı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde sürücü ve yolculara uyulması gereken kuralları hatırlatarak broşür dağıttı.
Kaymakam İhsan Emre Aydın, Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında denetimlerin artırıldığını belirtti.
Denetlemelerde sürücü ve yolculara, hız ve dinlenme süreleri, emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uymaları ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verildiğini aktaran Aydın, "Yapılan kontrollerde emniyet kemerinin önemi anlatılıyor. Sürücülerden isteğimiz, trafikte acele etmeden, bilinçli yolculuk yaparak trafik kurallarına uymalarıdır." dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.